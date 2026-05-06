元NHK女子アナ・中川安奈、美脚際立つショーパン姿が話題「女子大生みたい」「めっちゃ可愛い」
フリーアナウンサーの中川安奈が5日までにinstagramを更新。カジュアルなショートパンツ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（7枚）
中川が投稿したのはカジュアルな装いの自身のソロショット。複数公開されている写真には、彼女が短期留学していたスタンフォード大学の校名がプリントされたリバースウィーブとデニムのショートパンツ、スニーカーというコーディネートが収められている。投稿の中で彼女は「日本では『これで電車に乗れるかな？』と自分に問いかけながらお洋服を選ぶのでなかなかいつもは着られませんが、こういう格好が1番好きです」とつづっている。
ショートパンツの裾から美脚が伸びるソロショットに、ファンからは「女子大生みたい」「めっちゃ可愛い」「脚も最高に美しい素敵です」などの声が相次いでいる。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）
【別カット】中川安奈、ショートパンツから美脚がスラリ（7枚）
中川が投稿したのはカジュアルな装いの自身のソロショット。複数公開されている写真には、彼女が短期留学していたスタンフォード大学の校名がプリントされたリバースウィーブとデニムのショートパンツ、スニーカーというコーディネートが収められている。投稿の中で彼女は「日本では『これで電車に乗れるかな？』と自分に問いかけながらお洋服を選ぶのでなかなかいつもは着られませんが、こういう格好が1番好きです」とつづっている。
■中川安奈（なかがわ あんな）
1993年10月22日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2016年、NHKにアナウンサーとして入局。秋田放送局、広島放送局を経て2020年に東京アナウンス室へ異動すると、スポーツアナウンサーとして活躍。「2024年パリオリンピック」では閉会式中継の実況を担当した。2025年3月にNHKを退職し、翌月からフリーアナウンサーとして活動している。
引用：「中川安奈」Instagram（＠nakagawa.anna1022）