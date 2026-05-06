「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が6日、Xを更新。「日本国憲法」をめぐり、私見をつづった。

ひろゆき氏は「『時代に合わせ憲法を変えていくべきだ』とか言う人は、日本国憲法の何条をどのような文言に変えるべきという主張なの？」と書き出した。

そして「『何条を変更すべき』という主張が出せないのであれば、憲法を理解してないまま、政治的主張がしたい中2病に見える。社会科の勉強からやり直しでどうぞ」と痛烈に指摘した。

ちなみに高市早苗首相は3日に開催された憲法改正派の集会に寄せたビデオメッセージの中で「憲法は国の礎であり根幹であるからこそ、時代の要請に合わせて、本来、定期的な更新が図られるべきです」などと話している。ただ、具体的な改憲項目などには触れなかったため、ひろゆき氏の今回のポストは高市氏への皮肉も込めている可能性もある。

ひろゆき氏の投稿に対し「高市内閣が言うべき言葉ですね。時代に合わせた〜なんて言葉ではなく、『◯◯条の◯◯を変えたい』と、そこを主体に話をするべき。具体的に内容が分かると、反発が予想されるから濁しているだけに過ぎない」「憲法から『基本的人権』という言葉を削除しようとしてますが、どう思いますか？」「憲法改正に賛成する人も反対する人もあの草案を読んだことがある人は少ないと思います。そして何で今急いで変えたいのかどこを何のために、そのデメリットまでちゃんと説明して欲しい。全国民が理解できるまで」などとさまざまな声が寄せらている。