横浜F・マリノスユース3年MF白井勝大郎「本当にびっくりしました」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプリンスリーグ関東2部第5節の日体大柏vs横浜F・マリノスユースの試合から。横浜FMユースはこの試合、MF三井寺眞のゴールで1-0の勝利。攻撃のMVPが三井寺である一方で、守備のMVPは白井勝大郎だった。181センチのサイズと