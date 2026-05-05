地震大国である日本で育った私たちにとって、小さな揺れは日常でよくあること。しかし、その「日本の常識」が海外では驚きの光景として映ることもあるようです。アマットル・キナさんが投稿した漫画『地震が来ても逃げない日本人が、バリに住んだ結果』は、そんな日本人の独特な感覚と、海外の住宅事情を目の当たりにして変化した「危機感」をユーモラスに描いています。【漫画】『地震が来ても逃げない日本人が、バリに住んだ結果