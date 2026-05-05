昼間から堂々と不法侵入を繰り返す猫がSNS上で大きな注目を集めている。【動画】ノラ猫さんは慣れた様子で庭の線路を歩き回ります「防犯センサーが鳴ったので監視カメラを確認したら、いるね。昼間から堂々とした不法侵入だ。以前に機関車の運転席を不法に占拠し夜間に寝ているのを確認した。この辺を縄張りにしていて防犯の甘い家を徘徊して確認しているのだろうか？」と監視カメラの映像を紹介したのは歩鉄の達人さん（@hotetuno