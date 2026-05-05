昼間から堂々と不法侵入を繰り返す猫がSNS上で大きな注目を集めている。



【動画】ノラ猫さんは慣れた様子で庭の線路を歩き回ります

「防犯センサーが鳴ったので監視カメラを確認したら、いるね。昼間から堂々とした不法侵入だ。以前に機関車の運転席を不法に占拠し夜間に寝ているのを確認した。この辺を縄張りにしていて防犯の甘い家を徘徊して確認しているのだろうか？」

と監視カメラの映像を紹介したのは歩鉄の達人さん（@hotetunotatujin）。



鉄道好きがこうじ、自宅に動態保存の10トン機関車を所持している歩鉄の達人さん。どうやらこの猫は歩鉄の達人さんの機関車を根城に、周囲の家の庭などに歩き回っているようだ。



歩鉄の達人さんにお話を聞いた。



ーーこの猫についてご存知のことを。



歩鉄の達人：2019年に機関車の運転席が汚れているのを不思議に思い人感センサー付きカメラをセットしたのですが、その時に映っていた野良猫と思われます。このあたりが縄張りで、機関車を寝床にしているのかと。



ーーカメラをご覧になった際のご感想を。



歩鉄の達人：防犯センサーが夜中に反応したらドキッとしますが、この時はそんなこともなく防犯センサーが反応してすぐ監視カメラを確認したらこの猫が写っていたので、監視カメラから動画をダウンロードして投稿しました。最近は防犯センサーの位置が分かっているのか、それを避けて行動している気がします。野良猫は1匹だけではなく、2匹、3匹いるようです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



歩鉄の達人：猫好きの方が多く反応しているなと思いました。「捕まえて飼ったら」というコメントが有りましたが、残念ながら自宅にはフクロウが4羽居るので飼えません。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「これは身柄確保して自宅内に拘留すべき案件では？身柄引受人になり生涯宅内拘留すればヤツは一巻の終わりですね」

「他の鉄道会社では、【死ぬまで駅長を務めた同胞】だっておられるのに……」

「線路が気になって内容なんて二の次だよ」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。少々、情報量が多いが猫好きにも鉄道ファンにも響いた独特の投稿だった。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）