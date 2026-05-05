5月6日（水）の『徹子の部屋』に、小林幸子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「歌謡界のラスボス」の名にふさわしいド派手な衣装で登場の小林。10歳でのデビュー以来、60年以上休みなく走り続けてきたが、今年1月に人生初となる「1か月の長期休暇」を取得したという。かつて「休むことは罪悪」と考えていたが、休暇中は時間を気にせず美術館を巡り、自宅では愛猫たちとゆったり過ごしたのだとか。長期休暇を過