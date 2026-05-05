タレントの堀ちえみが4日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんと共に韓国の美容皮膚科で肌のメンテナンスを行ったことを明かした。この日、堀は「狎鴎亭で有名な美容皮膚科 夫婦で肌管理」と切り出し、初めて訪れるクリニックについて「ゴージャスなビルだ！」と驚いた様子でコメントした。続けて「こちらで受ける施術内容です」と述べ「【スキンケア・ピーリング】ララピール＋超音波管理＋パック」と点滴について「カクテル