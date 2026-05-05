４日、広島市佐伯区で飲食店などを含む３棟が全焼する火事がありました。 金澤直紀記者「飲食店と薬局から白い煙が上がっています。薬局は鉄骨がむき出しとなっています」 ４日午後８時ごろ広島市佐伯区五日市で「飲食店から火が出ている」と従業員らから通報が相次ぎました。 火は約４時間半後に消し止められましたが、火元とみられる飲食店を含む建物２棟と倉庫１棟が全焼しました。 この火事によるけが人はいませんでし