「一体どのような使命感に駆られているのだろう」【動画】持ってきてくれたのは……？そんなコメントが添えられた愛猫の動画が話題です。浴室で湯船に浸かっている飼い主さんのもとへやって来たのは、ベンガルの「レオ」くん（9歳・男の子）。スリッパをくわえて浴室に入ってきたレオくんはーーポトリとそれを落とすと、飼い主さんを見上げながら「ニャーニャー」と訴えるように何度も鳴きます。飼い主さんが「持って来たの？」と