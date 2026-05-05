「一体どのような使命感に駆られているのだろう」



【動画】持ってきてくれたのは……？

そんなコメントが添えられた愛猫の動画が話題です。浴室で湯船に浸かっている飼い主さんのもとへやって来たのは、ベンガルの「レオ」くん（9歳・男の子）。スリッパをくわえて浴室に入ってきたレオくんはーー



ポトリとそれを落とすと、飼い主さんを見上げながら「ニャーニャー」と訴えるように何度も鳴きます。



飼い主さんが「持って来たの？」と声をかけると、二足立ちになり、浴槽のへりに前足をかけて中をのぞき込むレオくん。



「なんでスリッパ持ってきたん？」と再び声をかけると、ペロッと舌を出し、そのまま軽やかにへりの上へと登ってきました。「ニャー」と鳴くレオくんを優しく撫でているとーー



同じくベンガルの兄猫「テーオ」くん（13歳・男の子）も登場。「何してるの？」と言いたげな表情で、レオくんと飼い主さんを見上げたところで動画は終わります。



この一部始終が公開されると、「『早く出て』って言ってる？」「体が濡れると危ないから、出てスリッパ履いてって意味かも」など、レオくんの行動をめぐってさまざまな考察の声が寄せられました。飼い主のXユーザー・久米夏生さん（@tabasa_uran）にお話を伺いました。



盲目のレオくん、小さなおもちゃも即発見！

ーー撮影時の状況を教えてください。



「2匹とも水を怖がらないベンガルで、子猫の頃からお湯遊びが好きなため、お風呂には必ず入ってきます。来ると、お湯を飲んだり、バシャバシャとかき混ぜたりして、しばらくそばにいます。



スリッパを運んでくるのはほぼ毎回なので、普段は脱いだスリッパを隠すようにしています。お風呂に限らず、寝ているときに脱いだスリッパを枕元まで持ってくることもあります。早く起きてほしいのかもしれません」



ーーこの光景を見た感想は？



「スリッパ以外にも、猫のおもちゃなどを『ニャーニャー』と鳴きながら運んでくることがあります。長湯しているので、遊んでほしかったのかなと思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「私が長湯して動かないので、運んできたものはそのままにして、しばらくすると出ていきます」



ーーふだんは、どんな性格の子ですか。



「レオは、実は先天性の盲目の猫です。目が見えないのにいたずらの幅は広く、新しいものは真っ先に見つけます。小さなおもちゃもくわえて持ってくるので、よく見つけるなぁと感心してしまいます。2匹の姉猫に育てられ、すっかり傍若無人な末っ子に育ちました。一方で兄猫のテーオは面倒見がよく、レオの世話やしつけをしてくれました。2匹ともとても甘えん坊です。外出中に見守りカメラを見ると、日が暮れるころには2匹そろって玄関前の廊下でドアを見つめ、帰りを待っている様子が映っています」



レオくんにとって、飼い主さんはかけがえのない存在。外出時には見送り、帰宅時には出迎えてくれるといいます。これからも大好きな家族に甘えながら、穏やかな日々を重ねていくことでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）