現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは、16位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れ、リーグ戦６連敗を喫した。相手はヨーロッパリーグ準決勝・第２レグを前に、同第１レグから先発８人を入れ替えていたにもかかわらず、２分、15分、52分に失点。非常に厳しい展開を強いられたなか、90＋３分にジョアン・ペドロがオーバーヘッドで得点し、リーグ戦６試合連続の完封負けを阻