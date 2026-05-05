「まるで崩壊したクラブ」悲惨チェルシー、16位の“Bチーム”に完敗でプレミア６連敗…ご意見＆OBが徹底糾弾「そこには何もない」
現地５月４日に開催されたプレミアリーグ第35節で、９位のチェルシーは、16位のノッティンガム・フォレストとホームで対戦。１−３で敗れ、リーグ戦６連敗を喫した。
相手はヨーロッパリーグ準決勝・第２レグを前に、同第１レグから先発８人を入れ替えていたにもかかわらず、２分、15分、52分に失点。非常に厳しい展開を強いられたなか、90＋３分にジョアン・ペドロがオーバーヘッドで得点し、リーグ戦６試合連続の完封負けを阻止するのが精一杯だった。
リアム・ロシニアを切り、カラム・マクファーレン暫定監督が率いる今も、相変わらず深刻な状況だ。英公共放送『BBC』によれば、ご意見を担う元リバプールのジェイミー・キャラガー氏は、こう言い放った。
「今日のピッチには真のトップクラスが５、６人いたが、フォレストのBチームに敗れてしまった。１年以内に（チェルシーが）PSGを完膚なきまでに叩きのめした事実を考えれば、なおさら衝撃的だ。選手とスタッフ、選手とサポーターの間に、何の繋がりも感じられない。そこには何もない。今の彼らは、まるで崩壊したフットボールクラブのようだ」
名門チェルシーは、昨夏のクラブ・ワールドカップ決勝で、チャンピオンズリーグを制した直後のパリ・サンジェルマンに３−０で完勝した。ただ、それから１年も経たずして、窮地に陥ってしまった。
対照的にFAカップでは順調に勝ち進んでおり、５月16日に行なわれるマンチェスター・シティとの決勝で、流れを変える大きなきっかけを掴みたいところだが、非常に難しそうだ――それがチェルシーOBマーク・シュワルツァー氏の見解である。
「チェルシーにはもはや言い訳の余地がない。目前に大きな舞台（FAカップ決勝）を控えているチームには見えなかった。それが非常に残念だ。彼らは相手より劣り、意欲が欠けていた。選手たちは責任を取るべきだ」
聖地ウェンブリーが舞台の決勝を前に、プレミアリーグ第36節でリバプールと敵地で相まみえる。輝きを失った世界王者は、負の連鎖を断ち切れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超絶ゴラッソ！93分のオーバーヘッド弾で何とか６試合ぶりに得点
相手はヨーロッパリーグ準決勝・第２レグを前に、同第１レグから先発８人を入れ替えていたにもかかわらず、２分、15分、52分に失点。非常に厳しい展開を強いられたなか、90＋３分にジョアン・ペドロがオーバーヘッドで得点し、リーグ戦６試合連続の完封負けを阻止するのが精一杯だった。
「今日のピッチには真のトップクラスが５、６人いたが、フォレストのBチームに敗れてしまった。１年以内に（チェルシーが）PSGを完膚なきまでに叩きのめした事実を考えれば、なおさら衝撃的だ。選手とスタッフ、選手とサポーターの間に、何の繋がりも感じられない。そこには何もない。今の彼らは、まるで崩壊したフットボールクラブのようだ」
名門チェルシーは、昨夏のクラブ・ワールドカップ決勝で、チャンピオンズリーグを制した直後のパリ・サンジェルマンに３−０で完勝した。ただ、それから１年も経たずして、窮地に陥ってしまった。
対照的にFAカップでは順調に勝ち進んでおり、５月16日に行なわれるマンチェスター・シティとの決勝で、流れを変える大きなきっかけを掴みたいところだが、非常に難しそうだ――それがチェルシーOBマーク・シュワルツァー氏の見解である。
「チェルシーにはもはや言い訳の余地がない。目前に大きな舞台（FAカップ決勝）を控えているチームには見えなかった。それが非常に残念だ。彼らは相手より劣り、意欲が欠けていた。選手たちは責任を取るべきだ」
聖地ウェンブリーが舞台の決勝を前に、プレミアリーグ第36節でリバプールと敵地で相まみえる。輝きを失った世界王者は、負の連鎖を断ち切れるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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