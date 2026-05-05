5月5日は、子どもの幸せを願い、母に感謝をする国民の休日「こどもの日」。そんな5月5日にちなみ、この記事では、これまで女性芸能人がSNSで公開したかわいらしい幼少期の写真を紹介する。【写真】キュートから笑える姿まで！Cocomi、本田三姉妹ら女性芸能人の幼少期ショット■Cocomi工藤静香と木村拓哉の長女でフルート奏者のCocomiは、工藤の誕生日にInstagramを更新。「今日はギャルの誕生日です！！いつもてんちー」と