「おもいで酒」「とまり木」のヒット曲で知られる「歌謡界のラスボス」小林幸子さん（72）が5月6日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】これぞラスボス…ド派手な衣装で60年以上の歌手生活を語る小林幸子さん小林さんは、ラスボスの名にふさわしいド派手な衣装で登場。1964年、10歳のときに「ウソツキ鴎」でデビュー以来、60年以上休みなく走り続けてきましたが、今