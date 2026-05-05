「おもいで酒」「とまり木」のヒット曲で知られる「歌謡界のラスボス」小林幸子さん（72）が5月6日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。



【写真】これぞラスボス…ド派手な衣装で60年以上の歌手生活を語る小林幸子さん

小林さんは、ラスボスの名にふさわしいド派手な衣装で登場。1964年、10歳のときに「ウソツキ鴎」でデビュー以来、60年以上休みなく走り続けてきましたが、今年1月に人生初となる「1カ月の長期休暇」を取得したといいます。



かつて「休むことは罪悪」と考えていた小林さんですが、休暇中は時間を気にせず美術館を巡り、自宅では愛猫たちとゆったり過ごしたとか。長期休暇を過ごす中で、自身の歌手生活も振り返っていたそうです。



番組ではあらためて、これまで支えてくれた人たちへの感謝と、自分自身への感謝を吐露。15歳で家族の生活を支える立場となった苦難の時代や、15年近くヒットに恵まれなかった下積み時代の試行錯誤、そして、当初はB面だった「おもいで酒」のダブルミリオンから、現在に至るまでの激動の歩みも明かします。