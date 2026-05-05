ベトナムとオーストラリアを訪れた高市総理大臣が5日に帰国します。同行しているフジテレビ政治部・岡安夏希記者の報告です。今回の外遊のキーワードは「経済安全保障」です。同行筋は「矢継ぎ早に手を打った成果は大きい」と“高市外交”の成果を強調しています。高市総理：エネルギー安定供給やレアアース、重要鉱物を含むサプライチェーン強じん化など、我が国にとっても待ったなしの課題への対応で協力強化を確認できたことは