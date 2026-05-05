高市総理きょう帰国へ　同行筋「矢継ぎ早に手を打った成果大きい」　日豪首脳が経済安全保障で共同声明発表

ベトナムとオーストラリアを訪れた高市総理大臣が5日に帰国します。

同行しているフジテレビ政治部・岡安夏希記者の報告です。

今回の外遊のキーワードは「経済安全保障」です。

同行筋は「矢継ぎ早に手を打った成果は大きい」と“高市外交”の成果を強調しています。

高市総理：

エネルギー安定供給やレアアース、重要鉱物を含むサプライチェーン強じん化など、我が国にとっても待ったなしの課題への対応で協力強化を確認できたことは、現下の中東情勢の中にあって大きな成果であった。

高市総理はオーストラリアでアルバニージー首相と会談し、経済的威圧を強める中国を念頭に「重要鉱物に対する輸出規制に強い懸念を表明する」などとした共同宣言を出しました。

最初の訪問国・ベトナムでも、レ・ミン・フン首相との会談で中国の威圧を念頭に重要鉱物などの供給網の強化を確認するとともに、日本への医療物資の安定供給につながるベトナムの原油調達への支援で合意しました。

外遊の成果を手に帰国する高市総理は重要法案の審議が再開する連休明けの国会で、今度は内政の手腕を問われることになります。