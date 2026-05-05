「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）虎が名古屋で竜に今季初黒星を喫した。悔しい逆転負けの中、阪神・藤川球児監督（４５）は異例の行動に出た。初回、今季初めてマウンドへ向かい、３点のリードを吐き出して苦しむ門別へ猛ゲキを飛ばした。尻上がりに調子を上げた左腕は５回７安打５失点で黒星。試合後、指揮官は左腕に奮起を求め「また明日、ニューゲームですね」と切り替えを強調した。湧き出る感情を抑えるこ