5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の本ポスタービジュアルが公開された。 参考：『マンダロリアン・アンド・グローグー』IMAX＆プレミアムラージフォーマット上映決定 2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりの『スター・ウォーズ』劇場映画