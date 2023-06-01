高市首相は、ベトナムとオーストラリア訪問の一連の日程を終えました。成果と課題について、日本テレビ政治部の渡邊翔記者の報告です。今回の2か国訪問には、2つのテーマがありました。1つ目は、中東情勢や中国を意識した、エネルギーや重要鉱物などの安定調達のための「資源外交」です。特にエネルギー確保では、オーストラリアとお互いが必要とする液化天然ガスや液体燃料などを円滑に流通させることを確認しました。またベトナ