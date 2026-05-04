美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏が4月30日、自身のX（旧Twitter）を更新し、同クリニックに関する投稿をした人物に対し「速やかに訂正しなければ法的手続きをします」と警告した。 発端は先月上旬、一部ユーザーによる同クリニックに関連する投稿に対し、高須氏は「高須クリニックはそのようなボッタクリは絶対しません。速やかに訂正しなければ法的手続きをします」と述べ、書き込みが事実無根であると