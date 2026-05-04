【モデルプレス＝2026/05/04】モデルでタレントのアンミカが5月4日、自身のInstagramを更新。夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏との京都ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】54歳ベテランモデル「すべてが美しい」米国人夫との神秘的2ショット◆アンミカ、京都で夫婦デートアンミカは「ゴールデンウィークのフラワームーンの満月は、京都で夫婦デート」とつづり、夫婦で長年通う、老舗の旅館を訪れたことを報告。「