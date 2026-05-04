アンミカ、米国人夫と京都満月デート 神秘的な夫婦ショットに反響「いつまでもラブラブで最高」「美男美女で絵になる」
【モデルプレス＝2026/05/04】モデルでタレントのアンミカが5月4日、自身のInstagramを更新。夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏との京都ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳ベテランモデル「すべてが美しい」米国人夫との神秘的2ショット
アンミカは「ゴールデンウィークのフラワームーンの満月は、京都で夫婦デート」とつづり、夫婦で長年通う、老舗の旅館を訪れたことを報告。「ただいま！と言いたくなる、心遣いも素晴らしい旅館で、ゆったりした時間を過ごし脳内時計を戻しました」と明かした。さらに、京都の食材にこだわった本格イタリアンを楽しんだことも紹介。「法観寺の八坂の塔の五重塔を間近に、絶景のロケーションでイタリアンを頂き、幸せな時間を過ごしましたよ」と振り返った。
投稿では、夜の五重塔を背景に、鮮やかな赤のワンピース姿で夫と寄り添う仲睦まじい2ショットを披露。また、「神秘的な写真が撮影できました」と、満月の下の幻想的なソロショットも公開している。
最後に、自身が声で出演するNHKEテレ『2355』（毎週月曜〜金曜23時55分〜）についても触れ、「ニャンミカの体操で、身も心もほぐして、良い夢みましょう」と呼びかけている。
この投稿にファンからは「理想のカップル」「すべてが美しい」「大人の京都デートって憧れる」「赤のドレスが映えてる」「長年通う旅館があるなんて粋ですね」「ゴージャスな美男美女で絵になる」「いつまでもラブラブで最高」といった声が上がっている。
アンミカは2012年7月17日、自身のオフィシャルブログを通じて、ミラー氏と結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】54歳ベテランモデル「すべてが美しい」米国人夫との神秘的2ショット
◆アンミカ、京都で夫婦デート
アンミカは「ゴールデンウィークのフラワームーンの満月は、京都で夫婦デート」とつづり、夫婦で長年通う、老舗の旅館を訪れたことを報告。「ただいま！と言いたくなる、心遣いも素晴らしい旅館で、ゆったりした時間を過ごし脳内時計を戻しました」と明かした。さらに、京都の食材にこだわった本格イタリアンを楽しんだことも紹介。「法観寺の八坂の塔の五重塔を間近に、絶景のロケーションでイタリアンを頂き、幸せな時間を過ごしましたよ」と振り返った。
最後に、自身が声で出演するNHKEテレ『2355』（毎週月曜〜金曜23時55分〜）についても触れ、「ニャンミカの体操で、身も心もほぐして、良い夢みましょう」と呼びかけている。
◆アンミカの投稿に反響
この投稿にファンからは「理想のカップル」「すべてが美しい」「大人の京都デートって憧れる」「赤のドレスが映えてる」「長年通う旅館があるなんて粋ですね」「ゴージャスな美男美女で絵になる」「いつまでもラブラブで最高」といった声が上がっている。
アンミカは2012年7月17日、自身のオフィシャルブログを通じて、ミラー氏と結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】