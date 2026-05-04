「実家に帰って……」TWICEの日本人メンバーで構成されたユニット・MISAMOのSANAが、地元・大阪について聞かれ、率直な思いを明かした。MISAMO・SANA○SANAが地元・大阪で行きたい場所とは「ワールドツアーで世界中を飛び回りながら」SANAは1日、都内で行われた「RIM loves MISAMO Ambassador & Pop-up Launch Event」にMINA、MOMOとともに登場。「RIM」はアイウエアブランド・JINSの姉妹ブランドで、MISAMOのブランドアンバサ