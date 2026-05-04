ROOMIE 2026年1月29日掲載の記事より転載 料理やお菓子づくりでよく使う泡立て器。欠かせないアイテムではあるものの、空洞部分に具材が溜まりやすかったり、かさばるせいで収納しにくかったりと、ちょっとしたストレスが多いツールでもありました。どうにかならないか……と探していたときに、便利なアイテムを見つけたんです。形が変わる「泡立て器」