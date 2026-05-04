韓国の鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一相の発言が波紋を広げている。2026年3月、鄭氏は国会答弁で、北朝鮮の核関連施設としてあまり知られていなかった平安北道亀城のウラン濃縮施設に触れた。 これに対し米国側は、自国が提供した機密情報が含まれている可能性があるとして、北朝鮮関連情報の韓国への提供を一部制限したと報道されている。鄭氏は、公開情報に基づくものであり、機密漏えいには当たらないと反論している。 さ