「彼女に釣り合う男になりたい」 勉強一筋だった大学生の決意LaLarOomo渋谷店・新宿店、そしてLaLarOomo studioを経営する美容師・堀越太輔（@lalaroomo_horikoshi）さん。「絶対に心躍る、かっこよくできます」と断言する実力派で、男女問わず幅広く支持されています。【画像6枚】彼女のためにBTS風になりたい！これが、《ビフォーアフター》です！まじでカッコいい…！今回堀越さんが担当するのは、「愛する彼女のためにBTS