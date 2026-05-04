飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？今回は、米ツアーのトッププロのスイングをもとに、森山コーチに解説していただきました。 Point2：切り返しバックスイングの力を受け止める このしなりがパワーを生む 地面反力を使ってバックスイングをしたら、それを切り返しで受け止め、方向転換してダウンスイングに向かいます。 このとき「バックスイングのエネルギーを右手できち