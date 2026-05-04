きのう（3日）夜、群馬県渋川市で交際している女性の家の玄関に灯油をまいて火をつけようとしたとして、渋川市役所の職員の男が現行犯逮捕されました。放火予備の疑いで現行犯逮捕されたのは、群馬県の渋川市役所職員・石田将博容疑者（39）です。石田容疑者はきのう午後8時すぎ、交際している女性（36）が住む木造2階建て住宅で、ポリタンクに入った灯油を玄関にまいて火をつけようとした疑いがもたれています。女性の娘から「母