イランがアメリカに対し、戦闘終結に向けた14項目の提案を示しました。これに対し、トランプ大統領は否定的な考えを示しています。イランのタスニム通信は2日、提案は14項目に上り、「攻撃しないという保証」や「イラン周辺地域からのアメリカ軍の撤退」、「海上封鎖の解除」などが含まれると報じました。また、アメリカが2カ月間の停戦を求めてきたのに対し、イラン側は戦闘終結に焦点をあて、30日以内に問題を解決すべきだと強調