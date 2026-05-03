波乱のシーズンだったが、終盤戦に調子を上げてきた。前田大然への期待は高まっている。夏にドイツ移籍へ迫りながらも破談となり、モチベーションをめぐる不満の声も絶えなかった前田。シーズンを通じて波のある出来を批判され、もはや絶対の存在ではないとも揶揄された。だが、ここにきて調子は上向きだ。スコティッシュ・カップ準決勝で１得点１アシストを記録し、決勝進出に貢献すると、リーグ前節でも２得点１アシスト。