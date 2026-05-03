スポーツを単なる見世物へと変えようとするエンターテインメント気質の連中は、パリ・サンジェルマン（PSG）対バイエルン戦を何度も見返すべきだ。フットボールという競技の本質を説明するのに、パルク・デ・プランスで繰り広げられた試合以上の教材はない。開始から終了まで、その途切れることのない連続性ゆえに格別なものとなった。VARの介入がことさら余計に感じられたのは、ファンも、画面越しに観戦した者も、主審シェー