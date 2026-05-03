「フィジカル的にも戦術的にも類まれな一戦」５−４のCL準決勝をスペイン紙記者が分析「サッカーの本質を説明するのに、この試合以上の教材はない」【現地発】

「フィジカル的にも戦術的にも類まれな一戦」５−４のCL準決勝をスペイン紙記者が分析「サッカーの本質を説明するのに、この試合以上の教材はない」【現地発】