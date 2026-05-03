◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節鹿島１―１（２―４）町田（３日・メルカリスタジアム）町田はＰＫ戦の末に敵地で鹿島に敗れた。鹿島とは試合前の時点で勝ち点８差。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の影響で１試合少ないが、残り試合を考慮すると、是が非でも勝ちたい試合だったが、後半５分に先制を許す。右のＣＫのクリアからＭＦ柴崎岳にヘッドでゴール前に上げられると、ＦＷレオセアラに頭