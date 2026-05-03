◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第１４節 鹿島１―１（２―４）町田（３日・メルカリスタジアム）

町田はＰＫ戦の末に敵地で鹿島に敗れた。

鹿島とは試合前の時点で勝ち点８差。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の影響で１試合少ないが、残り試合を考慮すると、是が非でも勝ちたい試合だったが、後半５分に先制を許す。右のＣＫのクリアからＭＦ柴崎岳にヘッドでゴール前に上げられると、ＦＷレオセアラに頭で沈められた。

ただ、そこでずるずる行かず、３分後に試合を振り出しに戻した。ＤＦ昌子源が相手の隙をつき、自陣からのＦＫで相手のＤＦラインの裏を狙うと、ＦＷナサンホが反応。裏へ抜け、エリア右からクロスを上げ、ＦＷテテ・イエンギが右足で合わせてゴール左へ決めた。

相手の決定機もあったが、ＡＣＬＥでも見せた粘り強い守備でしのぎ、ＰＫ戦に突入。ただ、１番手のＭＦ下田北斗のキックは右のポストに直撃し、失敗。４番手のＭＦ前寛之も阻まれた。ＧＫ谷晃生はここまでのＰＫ戦で必ず１本は止めていたが、今回は全て決められ、勝ち点１にとどまった。