1日、福井市の高級ブランド店で起きた窃盗事件で、その前日にも同様の事件があったことがわかりました。被害総額は1億2000万円相当、警察が連続窃盗事件も視野に捜査しています。店の正面の駐車場に堂々と車を停め、建物に向かう複数の人物の姿を防犯カメラがとらえていました。4月30日午前0時半ごろ、福井市二の宮にある高級ブランド店に少なくとも3人が侵入し、ネックレスや指輪など約100点を盗み、逃走したということです。また