5月4日（月）の『徹子の部屋』に、柴俊夫・真野響子夫妻が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年で結婚47年になる柴と真野。性格は正反対で、いつも怒ってばかりの真野に対し、柴は「僕はガマンする役」という。愛娘の柴本幸さんは慶應大学卒業後、大河ドラマのヒロインを務めるなど俳優として活躍したが、その後ロサンゼルスに拠点を移し、リコーダー奏者に。夫婦は共に、長年に渡りボランティアなどの社会活動