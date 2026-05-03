ダート３冠初戦の羽田盃で４着だったリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）は優先出走権を獲得した２冠目の東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル）を目指す。「ゲートがすべてだったね。力負けではない。地方なので、今度は尾持ちも考えています」と矢作調教師。厩務員がゲート内の馬の尾を持って、スタートの補助をする地方競馬特有のシステムも視野に入