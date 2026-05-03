旬のたけのこを、シンプルにおいしく味わうなら定番の土佐煮で。家にある調味料だけで失敗知らず。味がピタッと決まる、覚えておきたい配合です。おいしさの決め手は、仕上げに加える削り節。かつおのうまみと香りがぐっと引き立ち、箸が進みます。『たけのこの土佐煮』のレシピ材料（2人分） ゆでたけのこ（小）……2本（約230g） 〈煮汁〉だし汁……3/4カップ酒……大さじ2しょうゆ……大さじ2みりん……大さじ1砂糖……小さじ1