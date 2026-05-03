失敗しない『たけのこの土佐煮』栗原心平さん直伝！家にある調味料で味がピタリと決まる
旬のたけのこを、シンプルにおいしく味わうなら定番の土佐煮で。
家にある調味料だけで失敗知らず。味がピタッと決まる、覚えておきたい配合です。おいしさの決め手は、仕上げに加える削り節。かつおのうまみと香りがぐっと引き立ち、箸が進みます。
『たけのこの土佐煮』のレシピ
材料（2人分）
ゆでたけのこ（小）……2本（約230g）
〈煮汁〉
だし汁……3/4カップ
酒……大さじ2
しょうゆ……大さじ2
みりん……大さじ1
砂糖……小さじ1
削り節……1パック（約2g）
作り方
（1）たけのこは根元と穂先を切り分け、根元は縦に4〜6等分の放射状に切る。穂先は4〜6等分のくし形に切る。
（2）口径16cmくらいの鍋に煮汁の材料を入れて混ぜ合わせ、たけのこを加えて強火で熱する。煮立ったら弱めの中火にし、10分ほど煮て削り節を加え、手早く混ぜ合わせる。
だしとかつおのうまみがじんわりしみる土佐煮。食卓に、季節の味を取り入れてみてください。
教えてくれたのは…
栗原 心平クリハラ シンペイ
料理家
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料理家。テレビや雑誌、書籍などを中心に活躍中。近著『栗原心平のお料理ドリル』（小学館）、『栗原心平流 野菜ひとつのだけつまみ』（小社）が大好評。公式YouTube「ゆとりの空間チャンネル」も大人気。