失敗しない『たけのこの土佐煮』栗原心平さん直伝！家にある調味料で味がピタリと決まる

旬のたけのこを、シンプルにおいしく味わうなら定番の土佐煮で。

家にある調味料だけで失敗知らず。味がピタッと決まる、覚えておきたい配合です。おいしさの決め手は、仕上げに加える削り節。かつおのうまみと香りがぐっと引き立ち、箸が進みます。

『たけのこの土佐煮』のレシピ

材料（2人分）

ゆでたけのこ（小）……2本（約230g）

〈煮汁〉

だし汁……3/4カップ

酒……大さじ2

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ1

削り節……1パック（約2g）

作り方

（1）たけのこは根元と穂先を切り分け、根元は縦に4〜6等分の放射状に切る。穂先は4〜6等分のくし形に切る。

（2）口径16cmくらいの鍋に煮汁の材料を入れて混ぜ合わせ、たけのこを加えて強火で熱する。煮立ったら弱めの中火にし、10分ほど煮て削り節を加え、手早く混ぜ合わせる。

だしとかつおのうまみがじんわりしみる土佐煮。食卓に、季節の味を取り入れてみてください。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）