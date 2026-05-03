＜中日クラウンズ最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが進行している。トータル12アンダーの細野勇策、1打差2位の小平智、2打差3位の勝俣陵の最終組が9時にティオフを迎えた。【写真】この力感で打ちたい…石川遼のアプローチを後方から見ると1番は左ドッグレッグのパー4。ツアー初優勝を狙うレフティの細野はティショットがフェアウェイバンカーにつか