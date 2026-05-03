第4回横浜国際映画祭レッドカーペットが2日、横浜市内で行われた。新設された第1回コンペティション部門の授賞式が行われ、2月のベルリン映画祭（ドイツ）パノラマ部門に出品された「しびれ」（9月25日公開）がグランプリ、北村匠海（28）の最優秀男優賞、内山拓也監督（33）の最優秀監督賞の3冠に輝いた。北村は「映画、芝居を愛し20年続けてきた自分と、向き合ってくださった方に感謝」とスピーチした。最優秀女優賞は「無明の橋