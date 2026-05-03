＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は第3ラウンドが進行中。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。【写真】開幕前にメキシコを堪能した双子姉妹今大会終了後に行われるリシャッフルの対象者で、日米通じて5試合ぶりに予選を通過した渋野日向子。62位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」にまとめ、トータル2オーバ