＜速報＞渋野日向子は「72」で順位を上げる 西村優菜は「76」と苦しい1日 勝みなみは首位と2打差でプレー中
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 3日目◇2日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は第3ラウンドが進行中。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。
【写真】開幕前にメキシコを堪能した双子姉妹
今大会終了後に行われるリシャッフルの対象者で、日米通じて5試合ぶりに予選を通過した渋野日向子。62位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」にまとめ、トータル2オーバーでホールアウト。暫定42位タイに順位を上げている。同じくリシャッフル対象で62位タイから出た西村優菜は、3バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「76」とスコアを落として、トータル6オーバー・暫定73位タイに後退している。ホールアウトした日本勢では、岩井明愛が「69」で回り、トータル1アンダー・暫定23位、昨年覇者の岩井千怜は「73」で回り、トータル3オーバー・暫定49位タイとなっている。首位と2打差の4位から出た勝みなみが4ホールを終えてイーブンパー、トータル7アンダー・3位タイ。5打差の11位タイから出た原英莉花は7ホールを終えて2つ落として、トータル2アンダー、櫻井心那は14ホールを終えて4つ落としてトータル2オーバーとなっている。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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