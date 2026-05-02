[5.2 J1百年構想第13節 浦和 2-0 千葉 埼玉]強烈な左足一閃で古巣のゴールをこじ開けた。浦和レッズのFW小森飛絢は1-0で迎えた後半19分、ペナルティエリア外でMF安居海渡からの縦パスを受けると、対面のMFエドゥアルドをかわして左足を強振。鋭い弾丸シュートをゴール左隅に突き刺し、見事な追加点を奪った。負傷から復帰した前々節・横浜FM戦(●2-3)から3試合連続の途中出場で、前節・川崎F戦(○2-0)に続いて2試合連発。「(田