リモートワークの普及により、安全な社内ネットワーク構築の重要性が増しています。「スマホ・PC間で安全なネットワークを簡単に構築できる『Tailscale』レビュー」のように簡単にVPNを設定できる製品も登場していますが、Tailscaleはホストサーバーが外部サービスとして提供されているためサービスの継続性やセキュリティ面に懸念があります。そこで、ホストサーバー自体もセルフホスティングが可能で無料で利用できる「NetBird」