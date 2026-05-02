俳優・中村雅俊（75）の妻で俳優の五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため死去していたことが2日、中村が所属するノースプロダクションの公式サイトで発表された。73歳だった。三女でモデルの中村里砂（36）が同日にSNSを更新。母の死について言及した。Xで「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました」と母との別れを報告。「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失