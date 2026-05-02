俳優中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなった。中村の公式サイトで2日、発表された。73歳だった。今年1月22日に東京・丸の内の東京国際フォーラムで5000人を集めた「50周年記念俺たちの旅スペシャルコンサート」最終公演の取材に行った時だ。1975年（昭50）10月から1年間放送された、中村主演の日本テレビのドラマ「俺たちの旅」のオープニング曲「俺たちの旅」とエンディング曲「ただお前が