主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月1日（金）に放送された第2話では、余命宣告をされた主人公・高坂葵（白洲迅）の保険金を狙っている“不倫妻”美月（桜井日奈子）が、葵にキスをしながら執念を覗かせる一幕が…。【映像】美月の“絶対離れないキス”◆「神様も応援してくれてるのかな」治療の副作用で倒れ、入院することになった余命３ヶ月の主人公・葵（白洲